Aus COC-Sicht ruhen im Fußball-Kreispokal Mosel nur noch die Hoffnungen auf dem SV Strimmig. Der B-Mosel-1-Tabellenführer trägt sein Achtelfinale am Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Ausweichplatz in Blankenrath gegen den Ligarivalen Dhrontal Haag aus. Ausgeschieden sind in der Runde der letzten 16 die SG Zell und die Reserve des SV Blankenrath.