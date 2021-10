Mit dem B-Mosel-1-Tabellenführer SV Strimmig ist der letzte COC-Klub im Kreispokal Mosel ausgeschieden: Im Achtelfinale unterlag Strimmig auf dem Ausweichplatz in Blankenrath dem Ligarivalen SG Dhrontal Haag, der in der Meisterschaft mit zwei Punkten weniger als der SVS Dritter ist, mit 0:3 (0:1).

Vor 80 Zuschauern brachte Bernd Schmitt die Gäste nach 21 Minuten in Front. Strimmig versuchte alles, um eine Verlängerung zu erzwingen, aber mit dem 0:2 von Nick Hoff (88.) und dem 0:3 von Tim Schneider (90.) war das Pokal-Aus für die Elf von Bernd Maßmann besiegelt. In der B Mosel 1 geht es für Strimmig am Sonntag (12.15 Uhr) mit dem Rückrundenauftakt bei der SG Moseltal Maring II (6.) weiter.