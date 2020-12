Rhein-Lahn

Das Quartett, das am nächsten Wochenende auf dem Gutenackerer Rasenteppich in zwei Kategorien die Kreispokalsieger der Fußball-Saison 2019/20 ermittelt, steht fest. Im Wettbewerb der Ligen A/B duellieren sich dann SV Diez-Freiendiez und SG Nastätten/ Miehlen, bei den C- und D-Ligisten haben die Sportfreunde Bad Ems und die SG Bornich/Reitzenhain/Bogel III die begehrten Tickets fürs Kreispokalfinale gelöst.