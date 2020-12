Kreispokal A/B: Zwei Kicks am Donnerstagabend

Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 14:06 Uhr

Am Freiendiezer Wirt kommt es ab 19.30 Uhr zur Neuauflage des Duells der beiden A-Ligisten SV Diez-Freiendiez und SG Birlenbach/ Schönborn/Balduinstein, die sich erst kürzlich an gleicher Stelle im Kampf um Punkte gegenübergestanden hatten. Damals erwiesen sich die Dreier-Kombinierten als in allen Belangen überlegen und nahmen mit 5:1 die drei Zähler mit. Am Altendiezer Lahnblick fordert ab 20 Uhr die VfL-Reserve die SG 2020 Gutenacker/Holzappel/Eppenrod heraus und will es besser als ihre erste Garnitur machen, die unlängst dem von Mike Döblitz trainierten Team mit 2:1 die drei Punkte überlassen musste. Abgeschlossen wird die 2. Runde des A/B-Pokals am 9. Oktober mit dem Derby FSV Osterspai II gegen SG Dahlheim/Prath. stn