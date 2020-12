Weyerbusch

Mit der SG Herdorf stellte der Titelverteidiger und sicherlich auch ein A-Klassen-Aufstiegskandidat den SSV Weyerbusch im Endspiel des Kreispokals A/B auf den Prüfstand. Beide Teams sind dafür bekannt, offensiven Fußball zu spielen, weshalb im Finale in Weyerbusch viele Torchancen auf beiden Seiten vorprogrammiert schienen. In der Tat entwickelte sich ein rassiger Kick, in dem der SSV mit 6:4 (3:2) die Oberhand behielt.