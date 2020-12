Holzappel

Nach der SG Dahlheim/Prath (2:1 bei der TuS Niederneisen) und der SG Miehlen/ Nastätten (4:2 nach Verlängerung gegen die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen) hat auch der SV Diez-Freiendiez das Ticket für die Vorschlussrunde des Fußball-Kreispokals der Ligen A und B gelöst. das Team vom Wirt setzte sich in einem weiteren Duell zweier A-Ligisten knapp mit 1:0 (1:0) beim VfL Holzappel durch und darf somit im Sommer ebenfalls an der ersten Rheinlandpokal-Runde teilnehmen. Vor 85 Zuschauern am Hartplatz der Esterauschule gelang Jannis Rosso das Goldene Tor (35.) für die Elf von Peter Kaiser.