Simmern/Cochem

Noch ein Sieg bis zum großen Kreispokalendspieltag am kommenden Sonntag (23. August) auf dem Quintinsberg in Karbach: Im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (A- und B-Klasse) und im 2er-Wettbewerb (C-Klasse) stehen an diesem Sonntag die Halbfinalpaarungen an. Auf allen Sportplätzen sind enge Duelle zu erwarten.