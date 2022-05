Im Fußball-Kreispokal 1 stehen in dieser Woche die beiden Halbfinals an. In der Vorschlussrunde stehen gleich drei B-Ligisten, Boppard ist der einzig verbliebene Vertreter aus dem Kreisoberhaus. Aber der SSV muss eine Auswärtshürde überwinden, die schon anderen A-Ligisten zum Verhängnis wurde.