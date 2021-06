Simmern/Cochem Kreispokal 1: SV Binningen verzichtet, SG Bruttig weiter Der „alte“ Fußball-Kreispokal 1 beginnt erst am 18. Juli mit dem Achtelfinale.

Die noch ausstehende Zweitrunden-Partie zwischen den B-Nord-Klubs SV Binningen und SG Bruttig-Fankel/Ernst wird nicht am 10. Juli ausgetragen. Der Grund: Der SV Binningen verzichtet laut Spielleiter Karl Scheid aus terminlichen Gründen auf eine Teilnahme am „alten“ Kreispokal 1 (A- und B-Klasse), Bruttig-Fankel steht damit im Achtelfinale. Die Paarungen bis zum Finale werden am Montag um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Gevenich öffentlich von Karl Scheid und Schiedsrichter-Obmann Thomas Schmittgen ausgelost – genau wie die Paarungen ab dem Viertelfinale im Kreispokal 2 (C-Klasse). Der Endspieltag findet am 14. August in Auderath statt.