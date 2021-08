Niederburg

Kreispokal 1: Niederburg II unterliegt Cochem II mit 3:4

Die Spvgg Cochem II (links mit Anes Mavric) hat das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel erreicht: Beim B-Süd-Klub SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (am Ball mit Lukas D'Avis) musste der A-Klässler Cochem II selten wie in dieser Szene hinterrennen, sondern bestimmte größtenteils das Geschehen beim 4:3-Sieg. Zur Pause hatte es 1:1 in Niederburg gestanden.