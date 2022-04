Simmern Kreispokal 1: In Hahn wird ein Halbfinalist gesucht Im Fußball-Kreispokal 1 stehen sich am Dienstag (20 Uhr) in Hahn die beiden B-Süd-Teams SG Hunsrückhöhe und SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II im Viertelfinale gegenüber. Der Gewinner hat am 4.

Mai im Halbfinale Heimrecht gegen den Ligarivalen Viertäler Oberwesel II. Am 7. November 2021 siegte Hunsrückhöhe in der Liga in Hahn 1:0 gegen Liebshausen II, seitdem hat die SGH kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Die weiteren Viertelfinals: Am Donnerstag (19.30 Uhr) trifft die SG Ehrbachtal (B Nord) in Ney auf den A-Klässler SG Laudert, am Dienstag (26. April) duellieren sich die A-Ligisten SSV Boppard und SG Bremm. Die Sieger der beiden Partien stehen sich am 4. Mai dann im Halbfinale gegenüber.