Am vergangenen Samstag ist der „alte“ Fußball-Kreispokal Hunsrück/Mosel 1 und 2 in Auderath mit den Siegern SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (1er-Wettbewerb) und SG Vordereifel II (2er-Wettbewerb) beendet worden. An diesem Wochenende steht bereits die erste Runde im neuen Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und 2 (für C-Klässler) an. Eine Mannschaft hat bereits die zweite Runde erreicht – und das ist völlig überraschend die Hausbayer B-Nord-Reserve gewesen.