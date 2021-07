Das Halbfinale im „alten“ Fußball-Kreispokal 1 (für A- und B-Klässer) und 2 (für C-Klässler) steht am Sonntag an, aber ein Teilnehmer für den Endspieltag am 14. August in Auderath wird dann noch nicht gefunden sein. Das Halbfinale im 1er-Wettbewerb zwischen den beiden A-Ligisten SG Morshausen und SG Biebertal/Unterkülztal wurde auf Donnerstag (19.30 Uhr, in Gondershausen) verlegt. Der Blick auf das Halbfinale Liebshausen II gegen Dickenschied am Sonntag: