Im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (A- und B-Klasse) steht am Dienstag und am Mittwoch das Achtelfinale an. Sieben der acht Paarungen gehen auch an diesen beiden Tagen über die Bühne. In acht Tagen (13. Oktober) stehen sich dann noch die B-Süd-Lokalrivalen SG Liebshausen und TuS Rheinböllen II in Mörschbach gegenüber. Am Samstag hatte Rheinböllen II daheim in der Liga mit 2:1 gegen Liebshausen II gewonnen.