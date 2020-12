Simmern/Cochem

Die beiden B-Klässler Rheinböllen II und Hambuch stehen im Halbfinale des Fußball-Kreispokals 1 und stehen sich am Sonntag in Rheinböllen gegenüber. Der Gegner von Niederburg (siehe Bericht auf dieser Seite) wird am Dienstag (20 Uhr) im A-Klasse-Duell zwischen Bremm und Emmelshausen II ermittelt.