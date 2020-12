Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 17:56 Uhr

Kirn

Klassiker in Kirn

Es ist so etwas wie der Klassiker im Fußballkreis Bad Kreuznach: Im VfR Kirn und in der SG Eintracht Bad Kreuznach stehen sich am Sonntag um 15 Uhr in der dritten Runde des Bitburger-Verbandspokals zwei alte Rivalen gegenüber. Das ergab die Auslosung in der Sportschule in Edenkoben.