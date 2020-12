Niederburg

Die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid hat das A-Klassen-interne Wiederholungsspiel im Fußball-Kreispokal 1 daheim gegen die SG Bremm vor rund 150 Zuschauern mit 3:1 (2:0) gewonnen. Damit stehen die Niederburger im Finale am Sonntag um 16.30 Uhr in Karbach, wo der Kreis-Endspieltag Hunsrück/Mosel ausgetragen wird. Gegner wird dann der TuS Rheinböllen II aus der B Süd sein (Vorbericht folgt). In den Rheinlandpokal hat es Bremm auch nicht geschafft, denn das Los entschied bei der Kreisvorstandssitzung für den zweiten Halbfinalverlierer Hambuch, der nun den Mitte-Bezirksligisten Elztal in der ersten Runde empfängt.