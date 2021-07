Am Samstag steht die SG Eintracht Mendig/Bell erstmals seit der Gründung in einem Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Um 17 Uhr gastieren die Vulkanstädter beim Rheinlandligakonkurrenten FV Morbach und wollen dort den letzten Schritt in Richtung Finale gehen. Bis auf den privat verhinderten Pascal Zimmer und den verletzten Majdi Mahmud steht Spielertrainer Kodai Stalph der gesamte Kader zur Verfügung.