Kaiserslautern

Nur drei Fußballer standen bei den beiden bisherigen SWFV-Pokalsiegen des 1. FC Kaiserslautern im Finale auf dem Feld: Dominik Schad, Kevin Kraus und Carlo Sickinger. Der FCK-Kapitän kennt sich also aus in Sachen Verbandspokal und ist ein guter Gesprächspartner vor dem Spiel bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach am heutigen Dienstag.