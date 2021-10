Hüffelsheimer, SVA und Eintracht scheiden aus

Plus

Verbandspokal: SG Hüffelsheim – SC Idar-Oberstein 0:4 (0:1). Die Hüffelsheimer kamen im gesamten Spiel nur zu einer guten Möglichkeit. Zu wenig, um den klassenhöheren Verbandsligisten in Bredouille zu bringen. Die Idarer gewannen auch in der Höhe verdient. Auf dem seifigen Platz entwickelte sich zunächst ein Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte. Das erste Lebenszeichen der Gäste gab Justus Klein in Minute 14, doch sein Abschluss wurde auf der Torlinie von Joshua Iten geklärt. Er landete im Tor, der Ball blieb aber vor der Linie. Nach 31 Minuten zielte Alexander Davidenko auf den Hüffelsheimer Kasten, doch sein Schuss zischte knapp vorbei. Und so dauerte es bis zur 41. Minute, bis sich die Feldüberlegenheit der Gäste im Ergebnis niederschlug. Alex spielte Marius Gedratis frei, der den Ball versenkte. Davidenko hätte direkt nachlegen können, doch der Zehner der Idarer traf den Ball nicht richtig (44.). Die beste und einzige Möglichkeit der Hüffelsheimer war in Minute 45 zu verzeichnen. Mostafa El-Haiwan visierte bei einem Freistoß das SC-Tor an, doch Keeper Julian Beyhl parierte glänzend. In Hälfte zwei spielte der Verbandsligist seine Klasse aus und ließ den Gastgebern keine Chance, speziell nicht nach der Gelb-Roten Karte für den Hüffelsheimer Jörg Schniering (67.). Die weiteren Treffer markierten Sabri Kartal (51.) und Flavius Botiseriu (69.). Hinzu kam ein Eigentor von Enes Softic (70.).