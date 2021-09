Heißes Duell im Kreispokal In der SG Soonwald steht bereits ein B-Klassen-Klub im Halbfinale des Fußball-Kreispokals. Ein weiterer wird am Mittwoch folgen. In einem B-Klassen-Duell stehen sich nämlich um 19.15 Uhr der ASV Langweiler/Merzweiler und der FSV Bretzenheim gegenüber.

Beide wissen bisher in ihren Ligen zu überzeugen und sind noch ohne Verlustpunkt. Ein Favorit ist deshalb schwer auszumachen. Beide vertrauen zudem in Dennis Köhler und Matthias Münch auf Torjäger, die sich auch in den jeweiligen Trainerteams engagieren. olp