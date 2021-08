Was für eine Partie am Donnerstagabend in der ersten Runde des Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel: Die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach II aus der B Nord warf den Favoriten und A-Ligisten SG Niederburg/ Biebernheim/ Damscheid mit 4:3 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb – wir berichteten.