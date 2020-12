Simmern

Nach dem Rheinlandpokal ist direkt vor dem Rheinlandpokal: Erst am vergangenen Samstag wurde mit dem FV Engers (5:0 gegen den FC Karbach) der Sieger des „alten“ Pokals gekürt, am Wochenende steht schon die ersten Runde des „neuen“ Pokals an – mit reichlich Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Zwei Derbys in Oberwesel und Mörschbach ragen am Samstag heraus.