Reiffelbach

Die bisherigen drei Viertelfinals im Fußball-Kreispokal endeten mit deutlichen Ergebnissen – 8:1, 4:0 und 6:3 (obwohl dieses Spiel erst in der Verlängerung entschieden wurde). Bleibt die Frage, ob auch das vierte und letzte Viertelfinale eine klare Angelegenheit wird. Am heutigen Mittwoch um 19.15 Uhr erwartet die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth II in Reiffelbach den FC Bad Sobernheim.