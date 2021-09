Geht Heuns Geburtstagswunsch in Erfüllung? Kreisderby in Malberg – Schweres Los für Wallmenroth

Das Feld an Mannschaften aus dem Kreis Altenkirchen hat sich in den ersten beiden Runden des Fußball-Rheinlandpokals bereits arg gelichtet. Mit den beiden Rheinlandligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und SG Neitersen/Altenkirchen sowie der in der Bezirksliga Ost angesiedelten SG Wallmenroth/ Scheuerfeld befinden sich nur noch drei heimische Vertreter im Rennen. Sie müssen am Mittwochabend Farbe bekennen. Während in Malberg das Kreis-Duell um 19.30 Uhr beginnt, erfolgt in Wallmenroth der Anstoß um 20 Uhr. Das Team von Trainer Thorsten Judt empfängt seinen Ligakonkurrenten VfB Linz.