Das passt ja glänzend: Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und der TuS Roxheim sind am Wochenende in der Fußball A-Klasse Bad Kreuznach Ost spielfrei und nutzen das Vakuum, um das letzte ausstehende Viertelfinale im Fußball-Kreispokal auszutragen. An einem Sonntag spielt es sich ja auch viel besser als unter der Woche, zumal es abends mittlerweile schon ordentlich kalt wird. Die Partie beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Fürfelder Rasen.