Auch im zweiten Halbfinale des Fußball-Kreispokals drehte eine Mannschaft einen 0:2-Rückstand zum Sieg, doch dieses Mal setzten sich die Gäste durch. Der FC Bad Sobernheim zog durch ein 3:2 (1:2) beim TSV Hargesheim erstmals in ein Pokalendspiel ein, in dem er am Samstag in Simmertal auf die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein trifft.