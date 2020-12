Kreis Bad Kreuznach

Mit einer Woche Verspätung wird am Mittwoch (19 Uhr) der Gegner des 1. FC Kaiserslautern in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals ausgespielt. Das Drittrunden-Duell zwischen dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim und der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, in der Vorwoche kurzfristig verlegt, ist aber nicht die einzige Partie in dieser Pokalwoche.