Region Nahe

Nun kreuzt der große FCK auch endlich einmal im Kreis Bad Kreuznach auf. In seinem elften Verbandspokal-Spiel seit dem Abstieg aus der Zweiten Fußball-Bundesliga im Jahr 2018 fiel das Los erstmals auf einen Klub aus unserer Region. Am Mittwoch, 23. September, müssen die Roten Teufel in der vierten Runde beim Sieger der Partie zwischen dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim und der SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach antreten. Die beiden Teams stehen sich am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in der dritten Runde in Langenlonsheim gegenüber und ermitteln, ob die Lauterer an der Nahe oder am Glan gastieren werden.