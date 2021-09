Arthur Ekallé (am Ball) hat sich durch die Abwehr des FV Morbach gespielt, doch in dieser Szene trifft der Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz das Tor nicht. In der 39. Minute machte er es besser, per feinem Heber gelang ihm die 2:0-Führung im Endspiel des Rheinlandpokals der Saison 2020/2021 im Stadion Oberwerth.