Karbach

„Bochum“ von Herbert Grönemeyer ist ein Kultsong – vor allem in diesen Tagen beim FC Karbach. Direkt nach dem Abpfiff beim 2:1 gegen Rot-Weiß Koblenz legte Stadionsprecher Elias Mallmann die Platte auf. Gewinnt der FC Karbach am Samstag (14.45 Uhr) in Koblenz das Finale im Fußball-Rheinlandpokal gegen den FV Engers, dann ginge es zwischen dem 11. und 14. September in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten VfL Bochum.