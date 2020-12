Karbach/Engers

Seit 1954 sucht der Fußballverband Rheinland alljährlich seinen Verbandspokalsieger: Im 66. Finale dieses Wettbewerbs (nur 1975 gab es keine Austragung) wird am morgigen Samstag zum ersten Mal ein Vereinsname in die Trophäe eingraviert, der den Rheinlandpokal noch nie gewonnen hat. Die Oberligisten FC Karbach und FV Engers stehen sich am Samstag um 14.45 Uhr im Koblenzer Stadion Oberwerth im Finale gegenüber. „Ein Spiel für die Geschichtsbücher“, sagt Karbachs Trainer Torsten Schmidt.