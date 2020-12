Region

Die erste Runde des Fußball-Rheinlandpokals hielt prompt die ganze Bandbreite an Ergebnissen bereit. Ungefährdete Favoritensiege wechselten sich munter mit knappen Paarungen ab, die zum Teil erst in der Verlängerung entschieden wurden. So musste auch Oberligist Eisbachtaler Sportfreunde einen enormen Aufwand betreiben, um in die nächste Runde einzuziehen. Beim Bezirksligisten TuS Burgschwalbach setzten sich die „Eisbären“ erst nach 120 Minuten mit 5:3 durch. Ebenfalls nach Verlängerung setzte sich die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod beim SV Diez-Freiendiez durch. Für eine kleine Überraschung sorgte derweil die SG Ahrbach mit ihrem 2:0 gegen den Rheilandligisten SG Neitersen/Altenkirchen.