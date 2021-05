Einer von 15 Kandidaten: Spielt VfB Wissen am „Finaltag der Amateure“ gegen RW Koblenz?

Wer vertritt den Fußballverband Rheinland (FVR) in der Saison 2021/22 im DFB-Pokal? Die Antwort auf diese Frage soll am 29. Mai, dem bundesweiten „Finaltag der Amateure“, ein Entscheidungsspiel liefern, für das Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz gesetzt ist. Der Gegner wird am heutigen Montag per Los ermittelt. Der FVR überträgt die Auslosung, die Folge der intensiv und kontrovers geführten Debatten der vergangenen Wochen ist, ab 17 Uhr live auf seiner Facebookseite ( www.facebook.com/fvrheinland). Insgesamt 15 Vereine haben sich dafür entschieden, ihr Glück zu versuchen, die übrigen 21 verzichten aus freien Stücken oder dürfen nicht.