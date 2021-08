Langsam, aber sicher nähern sich die Vereine im Fußball-Verbandspokal den Runden, in denen es interessant und lukrativ wird. Auf die Sieger der am Mittwoch anstehenden dritten Runde könnten im Anschluss Duelle mit Verbandsligisten warten. Es winkt also in der Nahe-Region ein Gastspiel der Bad Kreuznacher Eintracht, der SG Meisenheim oder des SC Idar-Oberstein. In Runde fünf wandern dann alle Vereine in einen Topf, in dem sich auch der ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern befinden wird...