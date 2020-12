Bedesbach-Patersbach

Der SC Birkenfeld steht in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals. Die Mannschaft um Spielertrainer Marco Orth setzte sich in einer ebenso guten wie spannenden Partie beim Westpfalz-Bezirksligist TuS Bedesbach-Patersbach mit 4:3 (3:2) durch. „Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs, das macht richtig Bock zu sehen, mit welchem Feuer sie so ein Spiel annehmen“, sagte Coach Orth voller Stolz.