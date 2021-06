Die noch am Wettbewerb um den Rheinlandpokal teilnehmenden Vereine haben der Auslosung gespannt entgegengefiebert: Nachdem bereits am 29. Mai im Stadion Oberwerth das Entscheidungsspiel um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals stattgefunden hat, in dem Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz mit 6:1 gegen den zugelosten Bezirksligisten VfB Linz gewinnen konnte, wurden nun die weiteren Runden des Rheinlandpokals 2020/2021 bis zum Finale ausgelost – mit vielen interessanten Derbys.