Dickenschied oder Morshausen: Wer holt den Pott?

Die SG Auderath/Alflen hat Geburtstag. 50 Jahre alt wird die Eifel-Spielgemeinschaft in diesen Tagen, was auch ein Grund dafür ist, dass der Kreispokal-Endspieltag auf dem in diesem Sommer während der Corona-Pause generalüberholten Rasen in Auderath stattfindet. Zu Gast in den Finalduellen im Kreispokal 1 (A- und B-Klassen) sowie 2 (C-Klassen) sind dort am Samstag drei Mannschaften mit einer recht weiten Anfahrt und eine, die zur Not auch zu Fuß hingehen könnte. Wie üblich findet zunächst das 2er-Endspiel (14.30 Uhr) statt, ab 17.15 Uhr geht es um den Pott im 1er-Wettbewerb. Der Gewinner des Kreispokals 1 erhält 1000 Euro, der 2er-Sieger 500 – zudem gibt es reichlich Bier vom Pokalsponsor.