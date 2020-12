Holzbach

Zum vierten Mal in Folge spielen die Fußballerinnen des SV Holzbach im DFB-Pokal mit. Routine wird das aber nicht für den Regionalliga-Aufsteiger. Im Gegenteil. Die Partie am Samstag um 13.30 Uhr beim bayrischen Regionalligisten SV 67 Weinberg ist in vielerlei Hinsicht eine besondere.