Waldalgesheim

Es ist ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit. In der Vorsaison lieferten sich der SV Morlautern und der SV Alemannia Waldalgesheim einen Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga. Beim Abbruch hatte der SVA knapp die Nase vorn und stieg in die Oberliga auf. Auch im Verbandspokal waren die beiden Klubs mit dem 1. FC Kaiserslautern die einzigen verbliebenen Teams im Wettbewerb über die Corona-Pause hinweg. Am Mittwoch um 19.30 Uhr kommt es nun zum großen Wiedersehen – in der vierten Verbandspokalrunde der neuen Spielzeit.