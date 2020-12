Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 15:38 Uhr

Cochem Cochem: Pokalspiel gegen Koblenz ist ausverkauft 350 Zuschauer sind erlaubt in diesen Corona-Zeiten, auch für das Spiel in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals zwischen dem Mitte-Bezirksligisten Spvgg Cochem und dem Oberligisten TuS Koblenz am Sonntag um 14.30 Uhr. Und diese 350 Zuschauer sind bereits erfasst durch die Registrierung im Vorfeld, damit heißt es: ausverkauftes Moselstadion, die Spvgg kann keine weiteren Zuschauer zulassen. Am Spieltag wird es zwei getrennte Eingänge geben.

Die Fans der TuS werden über die Treppe am Schwimmbad in Stadion gelassen, Parkplätze für die Koblenzer Zuschauer stehen am Cochemer Moselbad zur Verfügung. Die Fans der Spvgg sollen an der Zirkuswiese parken, die Parkmöglichkeiten werden jeweils gekennzeichnet sein. Eingang für die Cochemer Zuschauer ist am Vereinsheim. Jeder Zuschauer ist namentlich registriert, es besteht eine Ausweispflicht. Am Eingang, vor den Speisen- und Getränkeständen sowie den Toiletten besteht Maskenpflicht.