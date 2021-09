Als einziger COC-Vertreter hat die Spvgg Cochem in der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal gestanden und mit etwas Glück hätte daraus sogar mehr werden können. Der Mitte-Bezirksligist verlor aber in einem guten und schnellen Pokalspiel mit 0:1 (0:0) gegen den Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach, dem so der Einzug ins Achtelfinale gelang.