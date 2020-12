Cochem

Besonders. Dieses Wort fällt sehr oft, wenn man mit Nikolai Foroutan über das Spiel des von ihm trainierten Mitte-Bezirksligisten Spvgg Cochem am Sonntag um 14.30 Uhr spricht. Es geht in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gegen Oberligist TuS Koblenz. Einen – nicht nur für Foroutan – besonderen Gegner. In einer besonderen Zeit.