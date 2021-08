Einen richtigen Pokalkampf erlebten die Zuschauer in Hargesheim. Mit 7:5 (2:2, 2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen setzte sich die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim beim gastgebenden TSV durch und steht in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals. „Dieses Spiel war mindestens fünf Trainingseinheiten wert“, freute sich SG-Trainer Tino Häuser zehn Tage vor dem Saisonstart in der Bezirksliga nicht nur über das Weiterkommen, sondern auch über die Wettkampfpraxis für seine Spieler.