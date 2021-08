Bretzenheimer müssen nach Langweiler

Patrick Kascha erlöst den VfL Simmertal II

B-Klassen. Der Freitag liegt dem VfL Simmertal II. Gestern Abend siegte das Team von Trainer Simon Schlarb in der Staffel 3 erneut und zwar mit 1:0 (0:0) im Derby beim FCV Merxheim II. Patrick Kascha erlöste die Simmertaler in der 90. Minute. „Das war hochverdient, wir hatten ein Chancenplus von 20:1, am Ende war es aber natürlich auch ein bisschen glücklich“, bilanzierte Schlarb. In der Staffel 2 feierte der VfL Sponheim II einen 3:2 (2:0)-Auswärtssieg beim TuS Winzenheim. Hüseyin Bozkurt (2) und Jason Ayikoe trafen für den Gast, Artur Steiner und Nico Discenza für den TuS. olp