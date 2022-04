Simmern/Cochem

Boppard oder Bremm: Wer kommt im Kreispokal weiter?

Nachdem der SSV Boppard und die SG Bremm im A-Klasse-Alltag in der Tristesse des Mittelfelds versinken, sind die Erwartungen an das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals 1 hoch: Beide Trainer sehen die Partie am Dienstag (20 Uhr) in Boppard als die wichtigste der Saison an.