Die erste Runde im Fußball-Kreispokal Mosel hatte im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt eine Überraschung parat: Die freiwillig von der B- in die C-Klasse zurückgegangene Reserve des SV Blankenrath schlug den A-Klässler FV Morbach/Monzelfeld II 4:2 (0:2). Die weiteren COC-Vertreter sind am Freitag und am Sonntag gefordert. C-Klässler SG Zell II hat ein Freilos erwischt.