Was für ein Pokalkampf in Biebern: Neun Tore plus eine Gelb-Rote und eine Rote Karte – und das alles in der regulären Spielzeit. A-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal flog in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gegen Bezirksligist SG Maifeld-Elztal nach kuriosem Spielverlauf mit 3:6 (0:3) raus.