„Alter“ Kreispokal Mosel: Strimmig hofft auf Blankenrather Sieg – Bausen erklärt Verzicht der SG Zell

Im Kreis Mosel rollt auch wieder der Fußball: Am Sonntag um 14.30 Uhr stehen sechs Achtelfinalspiele im „alten“ Kreispokal an. Mit dabei aus COC-Sicht ist der A-Klässer SV Blankenrath, der beim B-Mosel-2-Klub SG Vulkaneifel auf dem Rasenplatz in Deudesfeld gastiert. Im Achtelfinale standen auch zwei weitere COC-Klubs: B-Mosel-1-Verein SV Strimmig hat durch ein Freilos bereits das Viertelfinale am 11. Juli gebucht – und A-Klässler SG Zell/Bullay/Alf verzichtet auf die Austragung seiner Partie bei der SG Gielert/Hilscheid (B Mosel 1). Gielert/Hilscheid steht damit auch schon im Viertelfinale.