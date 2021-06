Im Sportheim in Gevenich sind die Paarungen bis zum Endspieltag am 14. August in Auderath im „alten“ Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel von Spielleiter Karl Scheid und Schiedsrichter-Obmann Thomas Schmittgen ausgelost worden. Ab dem 17./18. Juli kommt es im 1er-Wettbewerb (A- und B-Klasse) und ab dem 24./25. Juli im 2er-Wettbewerb (C-Klasse) zu folgenden Begegnungen: